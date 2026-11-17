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बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रीय और स्थानीय नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच तालमेल, जनसंपर्क अभियान तथा जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।चुनाव से पहले भाजपा की ओर से क्षेत्रीय अध्यक्षों की तैनाती की गई थी। लेकिन अब आलाकमान की एक नई टीम की भी तैनाती की जाएगी। जिसकी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में अहम भूमिका होगी। वह सबकी माॅनिटरिंग करने के साथ अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को देगी।दो दिन तक चले मंथन में सामने आए सुझावों और रणनीतिक बिंदुओं को लेकर पार्टी नेतृत्व ने आगे की कार्ययोजना पर विचार किया। पहले दिन की बैठक में हुए विचार-विमर्श की रिपोर्ट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखी गई। बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं, भाजपा नेतृत्व अब बैठक में तय रणनीति को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ेगा।