बड़ी खबरें: राम प्रताप सिंह चाैहान बने राज्यसभा प्रत्याशी, झाड़ियों में मिलीं दवाएं, रसिक दुलारी का नया वीडियो

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भाजपा ने सोमवार को राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। इसमें आगरा के राम प्रताप सिंह चाैहान को भी प्रत्याशी बनाया गया है। राम प्रताप सिंह चाैहान एत्मादपुर से विधायक रहे हैं, माैजूदा समय में प्रदेश महामंत्री हैं। आगरा में एक बार फिर दवाओं का जखीरा मिला है। ट्रांसयमुना क्षेत्र में झाड़ियों में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिली हैं। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की माैत के मामले में चाैंकाने वाली जानकारी सामने आ रहीं हैं। अब रसिक दुलारी का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह माैत से पहले छत की सीढि़यों पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं।