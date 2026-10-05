रसिक दुलारी की मौत से पहले का तीसरा वीडियो: धोती पर खून के निशान, सीढ़ियों से जाते दिखे; जांच के सवाल बढ़े

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रसिक दुलारी ने 25 सितंबर की सुबह केली कुंज ट्रस्ट की बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। 26 सितंबर को यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। घटना के दो दिन बाद उनका चौथी मंजिल से कूदने का CCTV सामने आया था। इसके बाद दूसरे वीडियो में वह छत की बाउंड्री पर बैठे और करीब छह सेकेंड बाद फर्श पर लेटते दिखे। फिर अचानक उठकर छलांग लगा देते हैं। पुलिस अब तक आश्रम से जुड़े 30 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रसिक दुलारी ने 25 सितंबर की सुबह केली कुंज ट्रस्ट की बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। 26 सितंबर को यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। घटना के दो दिन बाद उनका चौथी मंजिल से कूदने का CCTV सामने आया था। इसके बाद दूसरे वीडियो में वह छत की बाउंड्री पर बैठे और करीब छह सेकेंड बाद फर्श पर लेटते दिखे। फिर अचानक उठकर छलांग लगा देते हैं। पुलिस अब तक आश्रम से जुड़े 30 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है।

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मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने वाले 25 वर्षीय रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या से पहले का तीसरा वीडियो सामने आया है। इसमें रसिक दुलारी सीढ़ियों से छत की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। उनकी धोती पर खून के निशान नजर आ रहे हैं। वीडियो ने उनकी मौत से पहले की परिस्थितियों को लेकर जांच के सवाल और बढ़ा दिए हैं।