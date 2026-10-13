Agra News: भाजपा ने नियुक्त किए नए पदाधिकारी

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आगरा। भारतीय जनता पार्टी ने आगरा जिले में सांगठनिक नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की अनुमति से विभिन्न मोर्चों पर नए जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं मनीषा सिंह चौहान को महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, अपूर्वा जादौन को आगरा महानगर महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई है। वहीं, किसानों के हितों और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए रवि राजपूत को आगरा महानगर किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को संगठित करने के लिए अशोक चाहर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।