आगरा: शिक्षक नेता के भतीजे को पुलिसकर्मी के भाई ने मारी गोली, घायल एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती

उत्तर प्रदेश राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ और सेवानिवृत प्रधानाचार्य जय गोविंद लवानिया के भतीजे बिटु लवानिया को शुक्रवार रात को सदर के सेवला में गोली मार दी गई। गोली कंधे में लगने से वह घायल हो गए। जिस समय घटना हुई उस समय वह अपने साथियों संग ऑटो में बैठे हुए थे।

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घटना की जानकारी पर परिजन आ गए। घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। मधु नगर निवासी जैकी पर पिस्टल से गोली मारने का आरोप है। उसका भाई पुलिस कर्मी बताया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है।अर्जुन नगर निवासी जय गोविंद लवानिया ने बताया कि उनका भतीजा बिटू लवानिया सेवला में रहता है। उसके पिता राम प्रताप लवानिया पूर्व फौजी हैं। उसकी पत्नी एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। बिटू ढाबा चलाता है। शुक्रवार रात को वह इटोरा निवासी रवि और दो अन्य के साथ सेवला में एक ऑटो में बैठा हुआ था। तभी मधु नगर निवासी जैकी आया। उसने आते ही पिस्टल से गोली चला दी।घटना के बाद आरोपी अपनी बाइक से भाग निकला। रवि ने घटना की जानकारी घायल के परिजन को दी। एसीपी अमीषा सिंह का कहना है कि जैकी की तलाश की जा रही है उसका भाई पुलिस विभाग में गनर बताया गया है। इसकी जांच की जा रही है आरोपी घर से भाग गया है। घटना के पीछे का कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस घायल से भी पूछताछ करेगी। लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।