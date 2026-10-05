यूपी: चांदी की चमक देख मैला हुआ मन! 22.56 किलो चांदी हड़पने का आरोप, फर्म मालिक-मैनेजर पर केस

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एसके ज्वेलर्स के संचालक संजीव कुमार गोयल ने बताया कि उनकी फर्म का नमक की मंडी स्थित जी-ऑर्नामेंट्स के साथ चांदी का कारोबार होता था। 23 जुलाई 2025 को जी-ऑर्नामेंट्स के मैनेजर शुभम अग्रवाल फर्म पर आए। पहले का हिसाब करने के बाद 22.56 किलो शुद्ध चांदी ली। इसके बदले 22.80 लाख रुपये बतौर गारंटी जमा किए।शुभम और मोहित ने एक माह में चांदी लौटाकर सिक्योरिटी राशि वापस लेने का भरोसा दिया था। पीड़ित ने बताया कि तय समय बीतने के बाद भी आरोपियों ने चांदी वापस नहीं की। दोनों अलग-अलग बहाने बनाकर समय बढ़ाते रहे। चांदी का भाव बढ़ने पर बकाया रकम भी बढ़ गई। संजीव गोयल ने बताया कि उनके बेटे यश ने शुभम से फोन पर 29 अप्रैल 2026 को बात की। शुभम ने गारंटी की जमा राशि काटने के बाद करीब 33 लाख रुपये बकाया होने की बात स्वीकार की। बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पीड़ित ने पुलिस को दी है।पीड़ित का आरोप है कि 30 अप्रैल 2026 को मोहित और शुभम फर्म पर पहुंचे और अभद्रता की। गाली-गलौज करते हुए चांदी या बकाया रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इससे पूरा परिवार दहशत में है। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत की।डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने जो साक्ष्य उपलब्ध कराएं हैं उनके आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।