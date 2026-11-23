चलौंठी में जिला परिषद की बैठक हर तीन महीने में अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। बैठक जनवरी में प्रस्तावित है। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यों, जनसमस्याओं और विकास योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। जिला परिषद के 25 सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों से संबंधित सवाल उठाते हैं।