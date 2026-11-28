फैसला नहीं आने से सिया के पिता आहत, बोले-दोषी को पाला जा रहा

सिया हत्याकांड में दोषी विकास पटयाल को सजा सुनाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे सरकाघाट के लोगों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सुबह से ही पूरे क्षेत्र में फैसले को लेकर चर्चाएं गर्म थीं। संयुक्त कार्यालय परिसर से लेकर नुक्कड़ और चाय की दुकानों तक लोग यही जानने को उत्सुक थे कि क्या आज सिया को इंसाफ मिलेगा। सिया के पिता जोगिंद्र भी इससे आहत नजर आए। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि एक दोषी को पाला जा रहा है। बार-बार फैसले की तारीख टलने से परिवार का दर्द और इंतजार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट न आने के चलते फैसले को लेकर असमंजस बना रहा। सभी की निगाहें अदालत की कार्यवाही पर टिकी थीं, लेकिन सुबह की उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया, जब 11:45 बजे मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय होने की सूचना मिली। तारीख आगे बढ़ने से सरकाघाट में मायूसी छा गई। अब लोगों को अगली तारीख इंतजार रहेगा। का