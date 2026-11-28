सिया हत्याकांड: परिजन बोले- तारीख पर तारीख मिल रही, आखिर इंसाफ कब मिलेगा
सिया हत्याकांड में दूसरी बार सजा सुनाए जाने की सुनवाई टलने की खबर ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया। उनके हाथ सिर्फ अगली तारीख लगी। अब 7 दिसंबर की अगली तारीख दी गई है।
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आठ महीने से अपनी बेटी सिया को इंसाफ दिलाने की आस लगाए बैठे परिवार को फिर निराशा हाथ लगी है। दूसरी बार सजा सुनाए जाने की सुनवाई टलने की खबर ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया। उनके हाथ सिर्फ अगली तारीख लगी। अब 7 दिसंबर की अगली तारीख दी गई है। सिया की मां रक्षा देवी ने भावुक होते हुए सवाल उठाया कि आखिर सजा सुनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें अब फांसी के सिवाए कोई दूसरा फैसला मंजूर नहीं है। उनकी मांग सिर्फ फांसी की सजा है। वह पहले भी दोषी को फांसी देने की मांग कर चुकी हैं और आगे भी इसके लिए आवाज उठाती रहेंगी।
चाची के आंसुओं में झलकी परिवार की बेबसी
सिया की चाची कुसुम लता भी रोते हुए अपनी पीड़ा नहीं रोक पाईं। उन्होंने कहा कि आज भी उनकी बच्ची के मामले में फैसला नहीं हो सका। परिवार ने कर्ज लेकर बच्चों को पाला और जिंदगीभर मेहनत की, लेकिन आज न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि मेडिकल जांच या बीमारी का हवाला देकर फैसले को आगे न टाला जाए और दोषी को फांसी की सजा दी जाए। सिया की ताई मीना देवी भी सुनवाई टलने से बेहद आहत नजर आईं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बार-बार अगली तारीख क्यों दी जा रही है। जिस तरह उनकी बेटी के साथ बर्बरता की गई, उसी के अनुरूप दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार को लगातार तारीखें मिल रही हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार खत्म नहीं हो रहा।
फैसला नहीं आने से सिया के पिता आहत, बोले-दोषी को पाला जा रहा
सिया हत्याकांड में दोषी विकास पटयाल को सजा सुनाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे सरकाघाट के लोगों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सुबह से ही पूरे क्षेत्र में फैसले को लेकर चर्चाएं गर्म थीं। संयुक्त कार्यालय परिसर से लेकर नुक्कड़ और चाय की दुकानों तक लोग यही जानने को उत्सुक थे कि क्या आज सिया को इंसाफ मिलेगा। सिया के पिता जोगिंद्र भी इससे आहत नजर आए। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि एक दोषी को पाला जा रहा है। बार-बार फैसले की तारीख टलने से परिवार का दर्द और इंतजार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट न आने के चलते फैसले को लेकर असमंजस बना रहा। सभी की निगाहें अदालत की कार्यवाही पर टिकी थीं, लेकिन सुबह की उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया, जब 11:45 बजे मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय होने की सूचना मिली। तारीख आगे बढ़ने से सरकाघाट में मायूसी छा गई। अब लोगों को अगली तारीख इंतजार रहेगा। का
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