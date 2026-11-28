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हाटी मामला: जानें फैसले पर क्या बोले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण डोगरा व केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष
हाटी समुदाय की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण डोगरा और अशोक शर्मा ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले से तय मामलों में दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं इस मामले में याचिका दायर करने वाले एससी समुदाय के वकील अनिल कुमार मंगेट ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उधर, केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉ. अमीचंद ने कहा कि वर्ष 1967 में जौनसार क्षेत्र को हाटी का दर्जा मिल गया था। गिरिपार क्षेत्र के लोगों ने इसके लिए लंबा आंदोलन लड़ा है। केंद्रीय हाटी समिति कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। साथ ही इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं।
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