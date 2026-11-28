हिमाचल सियासत: कंगना बोलीं- संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस ने ही आंबेडकर का किया अपमान
सांसद कंगना रणौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। कहा कि कांग्रेस का संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति रवैया हमेशा सवालों के घेरे में रहा है।
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मंडी की सांसद कंगना रणौत ने कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान किया, वह आज संविधान बचाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति रवैया हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। पार्टी में गांधी परिवार के अलावा दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के अधिकारों को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। कंगना ने अभिलाषी विश्वविद्यालय में संविधान के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और मूल आदर्शों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की।
कंगना ने कहा कि कांग्रेस ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के साथ किस तरह का व्यवहार किया, यह किसी से छिपा नहीं है। बाबा साहेब ने सामाजिक भेदभाव का सामना करने के बावजूद देश को संविधान दिया और समाज के वंचित वर्गों तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। पार्टी में केवल प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि राहुल गांधी को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है।
महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना पार्टी का संकल्प है।
इस दौरान युवाओं से भी कंगना ने संविधान के प्रति जागरूक रहने और अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी और सिविक सेंस विकसित करना समय की जरूरत है। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।