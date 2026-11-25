सुखी परिवार योजना: हिमाचल की 3.50 लाख महिलाओं को हर माह 1,500, पात्रों को दो मीटरों पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आखिरकार मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को शुरू करने की तिथि तय कर दी है। योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनका सरकार की ओर से सर्वेक्षण के बाद सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना 11 दिसंबर से शुरू होगी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने बुधवार को योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत प्रदेश की करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500-1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पात्र परिवारों को घरेलू बिजली खपत पर प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनका सरकार की ओर से सर्वेक्षण के बाद सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा।
1,500-1,500 रुपये के लिए ये शर्त
लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए महिला की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी और आधार पेमेंट ब्रिज से जुड़ा सक्रिय बैंक खाता अनिवार्य होगा। केंद्र या प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इसी तरह की नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
अधिकतम दो घरेलू मीटरों पर मिलेगी 300 यूनिट निशुल्क बिजली
बिजली राहत के तहत एक परिवार के अधिकतम दो घरेलू बिजली मीटरों की कुल खपत पर 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली मिलेगी। यदि परिवार के पास एक मीटर है तो उसी पर छूट लागू होगी। दो मीटर होने की स्थिति में दोनों की संयुक्त खपत 300 यूनिट तक मुफ्त रहेगी। इस व्यवस्था को बिजली बोर्ड लागू करेगा।
परिवारों का बनेगा विकास रोडमैप
योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार की जरूरतों के अनुसार विकास रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसमें रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया जाएगा। परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों का पंजीकरण, पात्रता सत्यापन, भुगतान और निगरानी एमएमएपी (मुख्यमंत्री अपना परिवार) पोर्टल के माध्यम से होगी। पोर्टल पर प्रत्येक बदलाव और भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
पंचायत सचिव से उपायुक्त तक जिम्मेदारी
पंचायत सचिव परिवारों का सत्यापन और वार्षिक पात्रता समीक्षा करेंगे। बीडीओ पात्रता तय करेंगे, एसडीएम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे, जबकि उपायुक्त जिला स्तर पर योजना की देखरेख करेंगे। योजना से संबंधित शिकायतें बीडीओ कार्यालय या ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकेंगी। इनका निपटारा 15 दिन में करना होगा। बीडीओ के फैसले के खिलाफ सात दिनों के भीतर एसडीएम के पास अपील की जा सकेगी। एसडीएम को भी 15 दिन में निर्णय लेना होगा। गलत जानकारी देकर या धोखाधड़ी से योजना का लाभ लेने वालों से सहायता राशि वसूल की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट और तृतीय पक्ष मूल्यांकन का भी प्रावधान किया गया है।