पंचायत सचिव से उपायुक्त तक जिम्मेदारी

पंचायत सचिव परिवारों का सत्यापन और वार्षिक पात्रता समीक्षा करेंगे। बीडीओ पात्रता तय करेंगे, एसडीएम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे, जबकि उपायुक्त जिला स्तर पर योजना की देखरेख करेंगे। योजना से संबंधित शिकायतें बीडीओ कार्यालय या ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकेंगी। इनका निपटारा 15 दिन में करना होगा। बीडीओ के फैसले के खिलाफ सात दिनों के भीतर एसडीएम के पास अपील की जा सकेगी। एसडीएम को भी 15 दिन में निर्णय लेना होगा। गलत जानकारी देकर या धोखाधड़ी से योजना का लाभ लेने वालों से सहायता राशि वसूल की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट और तृतीय पक्ष मूल्यांकन का भी प्रावधान किया गया है।