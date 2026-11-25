समिति के सदस्यों में ये शामिल

समिति के सदस्यों में बिक्रम सिंह, विनोद कुमार, बलवीर सिंह वर्मा, डॉ. जनक राज, मलेंद्र राजन, कुलदीप सिंह राठौर, हरीश जनारथा और कुमारी अनुराधा राणा शामिल हैं। समिति ने दवा परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली को लेकर विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी थी। इसमें दवाओं के नमूने लेने, प्रत्येक बैच से नमूने जुटाने, उनकी जांच और रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया का ब्योरा शामिल था। विभाग ने 21 अगस्त 2025 को दिए लिखित जवाब में बताया था कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 22(बी) के तहत दवा निरीक्षक गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लेते हैं। इन्हें अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी में भेजा जाता है, जहां सरकारी विश्लेषक इनकी जांच करते हैं।