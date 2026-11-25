कार्यवाही दर्ज कर प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

इस बैठक समाप्त होने के तीन कार्यदिवस के भीतर कार्यवाही दर्ज कर प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। डिजिटल हस्ताक्षर के बाद अंतिम कार्यवाही पोर्टल पर उपलब्ध होगी। एक बार प्रमाणित होने के बाद कार्यवाही को हटाया या उसके मूल रिकॉर्ड को बदला नहीं जा सकेगा। लिपिकीय या टंकण संबंधी गलती सुधारने के लिए अलग से शुद्धिपत्र जारी करना होगा। इसे सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाना जरूरी होगा। किसी प्रस्ताव या फैसले को शुद्धिपत्र के माध्यम से बदला नहीं जा सकेगा। इसके लिए संबंधित पंचायत संस्था को अगली बैठक में नियमानुसार निर्णय लेना होगा। बैठक का शीर्षक और तारीख जैसी बुनियादी जानकारी आम लोगों को पोर्टल पर दिखाई देगी। नागरिक हिमसेवा पोर्टल या संबंधित पंचायत कार्यालय में आवेदन कर निर्धारित शुल्क देकर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रति पर क्यूआर कोड होगा, जिससे दस्तावेज की प्रामाणिकता जांची जा सकेगी। उपायुक्त, जिला पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में व्यवस्था की निगरानी करेंगे। पंचायतों के पुराने भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखे जाएंगे।