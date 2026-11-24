हिमाचल: अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम? तीन दिन सुबह-शाम कोहरा करेगा परेशान; ताबो में कड़ाके की ठंड
हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 24 से 26 नवंबर तक कुछ स्थानों पर देर रात, सुबह तड़के और सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 5.9 डिग्री पहुंच गया है, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज हुआ।
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हिमाचल प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, फिलहाल बारिश और बर्फबारी के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 24 नवंबर 2026 को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में 30 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों यानी 24, 25 और 26 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर देर रात, सुबह तड़के और सुबह के समय घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। इसके बाद 27 से 30 नवंबर तक किसी तरह की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।
26 नवंबर तक घने कोहरे की चेतावनी
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 24 से 26 नवंबर तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। इसका असर देर रात और सुबह के समय अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिलासपुर में घना कोहरा, मंडी में मध्यम कोहरा और सुंदरनगर में हल्का कोहरा दर्ज किया है। कोहरे के कारण सुबह और रात के समय वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को कम दृश्यता के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
ताबो में माइनस 5.9 डिग्री पहुंचा तापमान
प्रदेश में ठंड का असर सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की 24 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुकुमसेरी में भी न्यूनतम तापमान माइनस 4 डिग्री रहा। वहीं, केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री और मनाली में 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
|स्थान
|न्यूनतम तापमान (°C)
|ताबो
|-5.9
|कुकुमसेरी
|-4.0
|केलांग
|-1.7
|भुंतर
|2.4
|सुंदरनगर
|3.7
|सोलन
|4.2
|मनाली
|4.5
|कल्पा
|5.0
|मंडी
|6.7
|शिमला
|11.5
प्रदेश में दिन के समय कई स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 23 नवंबर को ऊना में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कांगड़ा में 26.1 डिग्री, बिलासपुर में 26 डिग्री, हमीरपुर के नेरी में 26.2 डिग्री और सुंदरनगर में 24.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
|स्थान
|अधिकतम तापमान (°C)
|ऊना
|27.6
|पांवटा साहिब
|27.0
|कांगड़ा
|26.1
|बिलासपुर
|26.0
|सुंदरनगर
|24.8
|धर्मशाला
|24.0
|मंडी
|23.9
|सोलन
|22.2
|शिमला
|19.0
|मनाली
|17.0
|कल्पा
|15.8
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 24 से 30 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान किसी भी दिन बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान नहीं है। 24, 25 और 26 नवंबर को कुछ स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी है, जबकि 27 से 30 नवंबर तक किसी विशेष मौसम चेतावनी का उल्लेख नहीं किया गया है।