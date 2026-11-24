हिमाचल प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, फिलहाल बारिश और बर्फबारी के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 24 नवंबर 2026 को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश में 30 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

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मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों यानी 24, 25 और 26 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर देर रात, सुबह तड़के और सुबह के समय घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। इसके बाद 27 से 30 नवंबर तक किसी तरह की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 24 से 26 नवंबर तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है। इसका असर देर रात और सुबह के समय अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिलासपुर में घना कोहरा, मंडी में मध्यम कोहरा और सुंदरनगर में हल्का कोहरा दर्ज किया है। कोहरे के कारण सुबह और रात के समय वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को कम दृश्यता के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।प्रदेश में ठंड का असर सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की 24 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुकुमसेरी में भी न्यूनतम तापमान माइनस 4 डिग्री रहा। वहीं, केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 1.7 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री और मनाली में 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा।