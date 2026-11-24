बिलासपुर में भी भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां भी पुतला जलाने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान की स्थिति बनी। युवा मोर्चा ने मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग दोहराई।मंगलवार को राजधानी शिमला में भाजयुमो कार्यकर्ता सुबह करीब 11 बजे सीटीओ चौक पर एकत्रित हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कड़सोली ने किया। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में 18 नवंबर को दिए गए मंत्री के बयान के खिलाफ नारेबाजी की और सार्वजनिक माफी की मांग उठाई।18 नवंबर को विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने राफेल विमानों, भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की थी। इस पर सदन में विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा विधायकों ने मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग उठाई थी। विवादित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का आश्वासन भी दिया गया था। भाजपा और भाजयुमो का कहना है कि मंत्री को अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसी मांग को लेकर संगठन की ओर से प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।