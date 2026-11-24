हिमाचल: मंडी में मंत्री का पुतला फूंका, पुलिस-भाजयुमो कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की; देखें वीडियो
भारतीय सेना को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणी के विरोध में मंडी में भाजपा युवा मोर्चा ने धरना और रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान मंत्री का पुतला जलाने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। पढ़ें पूरी खबर और देखें वीडियो...
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राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से विधानसभा में भारतीय सेना को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा जिला मंडी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देने के बाद शहर में रैली निकाली और मंत्री का पुतला जलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि सेना के सम्मान से जुड़े विषय पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।
पुतला बुझाने पहुंची पुलिस, कार्यकर्ताओं ने किया विरोध
प्रदर्शन के दौरान जैसे ही भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला जलाया, पुलिसकर्मी उसे बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जलते हुए पुतले पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। कुछ समय तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस के पुतला बुझाने के प्रयास के बावजूद भाजयुमो कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और अपना विरोध जताया।
योगराज डोगरा की अगुवाई में निकाली रैली
भाजयुमो जिला अध्यक्ष योगराज डोगरा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद, जिला महामंत्री कर्ण कौंडल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने पहले उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और फिर मंडी शहर में रैली निकालकर विरोध दर्ज करवाया।
मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग
भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद ने कहा कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। सेना के जवानों के सम्मान से जुड़ी किसी भी टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से राजस्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की।
भारतीय सेना को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा जिला बिलासपुर ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया और बयान पर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन में शामिल युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा करते हैं। ऐसे में उनके सम्मान से जुड़ी किसी भी टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों से मर्यादित बयान देने की मांग
भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मंत्री की टिप्पणी को सेना के सम्मान से जुड़ा संवेदनशील मामला बताते हुए कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को सेना के प्रति बयान देते समय मर्यादा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए।
पुतला जलाने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में खींचतान
प्रदर्शन के दौरान जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला जलाया तो पुलिस जवानों ने उसे बचाने और बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर खींचतान हुई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जारी रखा।