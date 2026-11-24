राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से विधानसभा में भारतीय सेना को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा जिला मंडी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देने के बाद शहर में रैली निकाली और मंत्री का पुतला जलाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि सेना के सम्मान से जुड़े विषय पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।

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प्रदर्शन के दौरान जैसे ही भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला जलाया, पुलिसकर्मी उसे बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जलते हुए पुतले पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। कुछ समय तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस के पुतला बुझाने के प्रयास के बावजूद भाजयुमो कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और अपना विरोध जताया।भाजयुमो जिला अध्यक्ष योगराज डोगरा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद, जिला महामंत्री कर्ण कौंडल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने पहले उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और फिर मंडी शहर में रैली निकालकर विरोध दर्ज करवाया।भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद ने कहा कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। सेना के जवानों के सम्मान से जुड़ी किसी भी टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से राजस्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की।