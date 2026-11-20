शक्तिपीठ ज्वालामुखी के प्रसिद्ध मुरली मनोहर मंदिर में कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर पंच भीष्म का शुभारंभ किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर में पांच दिनों तक 101 दीपक दिन-रात जलाए जाएंगे।

विज्ञापन







Trending Videos

स्थानीय निवासी, श्रद्धालु और मंदिर के पुजारी इन दीपकों में दिन-रात तेल का दान करते हैं। मंदिर में वर्षों से दीपदान की परंपरा निभाई जा रही है। मान्यता है कि पंच भीष्म के दिनों में मंदिर में दर्शन करने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, जबकि दीपदान से पितृ दोष दूर होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

मुरली मनोहर मंदिर के पुजारी हरबंश शर्मा ने बताया कि पंच भीष्म मनाने के पीछे दो प्रमुख धार्मिक कारण हैं। मान्यता के अनुसार इसी दिन माता तुलसी का विवाह मुरली मनोहर भगवान श्रीकृष्ण से हुआ था। वहीं महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने पांडवों को पांच दिनों तक ज्ञान दिया था। इसी घटना की स्मृति में पंच भीष्म मनाए जाते हैं।

विज्ञापन

मंदिर में पांच दिनों तक दीपदान की परंपरा के साथ श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और पितरों की शांति की कामना करते हैं।

पंच भीष्म का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में पंच भीष्म अथवा भीष्म पंचक व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इसे कुछ स्थानों पर पंच भीखू के नाम से भी जाना जाता है।



कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन पांच दिनों का विशेष महत्व है। धार्मिक परंपरा के अनुसार भीष्म पितामह ने भी इन दिनों व्रत और साधना की थी, जिसके चलते इसे भीष्म पंचक कहा जाता है।