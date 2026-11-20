सेना पर टिप्पणी को लेकर हिमाचल विधानसभा में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा के पांचवें दिन भी इस मुद्दे पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की और विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए।

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इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से सेना के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मंत्री को पद से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सेना की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा ने इस मुद्दे को सदन में जोरदार तरीके से उठाते हुए सरकार पर दबाव बनाया।भाजपा विधायकों ने नारेबाजी के बीच मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई। विरोध के दौरान नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सदन से बाहर जाते नजर आए। विपक्ष का कहना है कि सेना के सम्मान से जुड़े मामले में सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए।सेना पर टिप्पणी को लेकर पहले भी विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने टिप्पणी को सेना का अपमान बताते हुए इसे सदन की कार्यवाही से हटाने और मंत्री से माफी मांगने की मांग की थी। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने सेना का अपमान नहीं किया है और वह भारतीय सेना का हमेशा सम्मान करते हैं।पांचवें दिन भी इस मुद्दे पर भाजपा के विरोध से विधानसभा का माहौल गरम रहा। विपक्ष ने मुख्यमंत्री से मंत्री को पद से हटाने की मांग उठाकर मामले को राजनीतिक रूप से और तीखा कर दिया।