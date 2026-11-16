HP Big News: सड़क हादसों में तीन की माैत, 14 घायल; विस शीत सत्र शुरू, भाई की मौत का सदमा नहीं सह पाई बहन

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर-गौरा-मशनु सड़क मार्ग पर सोमवार सुबह सड़क हादसे में तीन लोगों की माैत हो गई और दो घायल हैं। वहीं प्रदेश के सिरमौर जिले के भारापुर गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। भाई की मौत का गहरा सदमा बहन सहन नहीं कर पाई। भाई की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद बहन की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उधर, भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर सरसाड़ी के पास पर्यटकों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर खाई में गिर गई। हादसे में 12 पर्यटक घायल हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार को कांगड़ा जिले के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश और बर्फबारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ठियोग क्षेत्र से तीन बच्चों के एक साथ लापता होने का मामला सामने आया है। उमेश कुमार शर्मा को इंटक के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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