हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र: शोक प्रस्ताव के बीच विनय कुमार को अध्यक्ष ने रोका, हंसराज ने जताई आपत्ति

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार, 16 नवंबर को कांगड़ा जिले के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। यह 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र है, जो 21 नवंबर तक चलेगा। पहले दिन की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू हुई। सदन की शुरुआत दिवंगत जनप्रतिनिधियों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ हुई।

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शोक प्रस्ताव के दौरान उस समय सदन में अलग तरह की स्थिति बन गई, जब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। इससे पहले चुराह के भाजपा विधायक हंसराज ने भी इशारे से इस पर आपत्ति जताई थी। बाद में शोक प्रस्ताव पर अपने विचार रखते हुए हंसराज ने इस घटनाक्रम पर आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि जब सदन में शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हों तो सभी सदस्यों को सदन की गरिमा और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। उनके अनुसार, विनय कुमार को उस समय अपनी सीट पर बैठना चाहिए था।सदन में विधायक नंद लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सदस्यों ने उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले दिन पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर भी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने का कार्यक्रम था। शोक प्रस्ताव और शोक संवेदनाओं का सिलसिला करीब सवा घंटे तक चला। इस दौरान सदन का माहौल गंभीर और भावुक रहा।