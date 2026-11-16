हिमाचल: वीकेंड के बाद भी सोलंगनाला और अटल टनल में उमड़े पर्यटक, रोहतांग की ओर बढ़ा सैलानियों का रुख

वीकेंड समाप्त होने के बाद भी पर्यटन स्थल सोलंगनाला, अटल टनल और रोहतांग दर्रे में पर्यटकों की आवाजाही जारी है। बीते दिनों हुई हल्की बर्फबारी के बाद सैलानियों का रुख रोहतांग दर्रे की ओर बढ़ गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए रोहतांग की ओर रवाना हो रहे हैं।

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अटल टनल और रोहतांग के आसपास पहुंच रहे सैलानी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ों का आकर्षक नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। विज्ञापन



पर्यटकों की आवाजाही से पर्यटन कारोबारियों में उत्साह

वीकेंड खत्म होने के बावजूद पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहने से पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोलंगनाला, अटल टनल और रोहतांग क्षेत्र में सैलानियों की मौजूदगी से पर्यटन गतिविधियां जारी हैं। अटल टनल और रोहतांग के आसपास पहुंच रहे सैलानी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ों का आकर्षक नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है।वीकेंड खत्म होने के बावजूद पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहने से पर्यटन कारोबारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोलंगनाला, अटल टनल और रोहतांग क्षेत्र में सैलानियों की मौजूदगी से पर्यटन गतिविधियां जारी हैं।

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