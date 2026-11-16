Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   three children missing from theog shimla police search

शिमला: ठियोग से तीन बच्चे लापता, तलाश में जुटी पुलिस और परिजन; लोगों से जानकारी देने की अपील

Mon, 16 Nov 2026 02:51 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 16 Nov 2026 02:51 PM IST
सार

शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र से तीन बच्चे 15 नवंबर की शाम करीब छह बजे से लापता बताए जा रहे हैं। बच्चों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस, परिजन और स्थानीय लोग बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं।

विज्ञापन
three children missing from theog shimla police search
ठियोग से तीन बच्चे लापता - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र से तीन बच्चों के एक साथ लापता होने का मामला सामने आया है। तीनों बच्चे 15 नवंबर की शाम करीब छह बजे से लापता बताए जा रहे हैं। बच्चों के अचानक लापता होने से परिजन चिंतित हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस और स्थानीय लोग तलाश में जुटे हुए हैं।

विज्ञापन


प्राप्त जानकारी के अनुसार, लापता बच्चों में दिव्यांश, निवासी गांव नमोटी, तहसील ठियोग; आदित्य शर्मा, निवासी गांव धगाली, डाकघर बलग, तहसील ठियोग और शिवांश शर्मा, निवासी गांव चिखड़, डाकघर संधू, तहसील ठियोग शामिल हैं।
विज्ञापन


घर नहीं लौटे तो शुरू की तलाश
बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे 15 नवंबर की शाम करीब छह बजे से अपने घरों से लापता हैं। काफी समय तक उनके वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। आसपास के क्षेत्रों और संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई गई। इसके बाद पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस और परिजन बच्चों की तलाश में जुटे हैं। तीनों के एक साथ लापता होने की सूचना से क्षेत्र में भी चिंता का माहौल है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आम जनता से जानकारी देने की अपील
स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी ने इन बच्चों को कहीं देखा है या उनके संबंध में कोई जानकारी मिली है तो तुरंत पुलिस या परिजनों को सूचित करें। छोटी से छोटी जानकारी भी तलाश में मददगार हो सकती है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि बच्चों से संबंधित सूचना साझा करते समय उसकी पुष्टि जरूर करें और किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं। इस समय बच्चों की सुरक्षित वापसी सबसे महत्वपूर्ण है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed