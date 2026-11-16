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इंटक हिमाचल में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: उमेश कुमार शर्मा बने प्रदेश महासचिव; अधिसूचना जारी

Mon, 16 Nov 2026 02:04 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 16 Nov 2026 02:04 PM IST
सार

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) हिमाचल प्रदेश में संगठनात्मक नियुक्ति की गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने उमेश कुमार शर्मा को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अब वह प्रदेश में संगठन से जुड़े सभी प्रशासनिक और संगठनात्मक मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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umesh kumar sharma appointed intuc himachal pradesh general secretary
इंटक हिमाचल को मिला नया महासचिव - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) हिमाचल प्रदेश में उमेश कुमार शर्मा को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने 16 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति की घोषणा की।

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जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल्लू जिले के बाजौरा निवासी उमेश कुमार शर्मा को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
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संगठनात्मक और प्रशासनिक मामलों की संभालेंगे जिम्मेदारी
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उमेश कुमार शर्मा प्रदेश में इंटक के सभी संगठनात्मक एवं प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति से प्रदेश में संगठन के कामकाज और गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी।
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प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किए नियुक्ति आदेश
यह नियुक्ति इंटक हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हरदीप सिंह बावा की ओर से जारी आदेश के तहत की गई है। अधिसूचना की प्रतियां मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिवों, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. संजीवा रेड्डी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार, श्रम मंत्री के निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।


उमेश कुमार शर्मा की नियुक्ति को संगठन के प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। अब वह इंटक हिमाचल प्रदेश के संगठनात्मक और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे।

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