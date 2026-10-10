HP Big News: सड़क हादसे में दादी-पोते की माैत, एक सप्ताह तक बरसेंगे बादल, शारदीय नवरात्र के लिए सजे शक्तिपीठ

पीरनिगाह में बाइक रेहड़ी पलटी; दादी और पोते की माैत, परिवार के छह सदस्य घायल

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीरनिगाह के समीप शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। एक तीन पहिया मॉडिफाइड बाइक रेहड़ी पलटने अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक बच्चे और उसकी दादी की मौत हो गई, जबकि परिवार के छह अन्य सदस्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान अखिल(3) और उसकी दादी जिलो कुमारी(65) पत्नी लाभिया निवासी भलथ, जिला कपूरथला पंजाब के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घायलों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। सभी घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला और बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घायलों में एक महिला के सिर में फ्रेक्चर होने के चलते उसे पीजीआई रेफर किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर