हिमाचल में सड़क हादसा: पीरनिगाह में बाइक रेहड़ी पलटी; महिला सहित तीन साल के बच्चे की मौत, पांच घायल

हादसे के दौरान वाहन में सवार लोग इसकी चपेट में आ गए। दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला और तीन साल के बच्चे ने माैके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घायलों की स्थिति और मृतकों की पहचान के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ बताया कि मामले के जांच के लिए सदर पुलिस की टीम मौके पर गई है। इसके साथ घायलों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।