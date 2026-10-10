हिमाचल में सड़क हादसा: पीरनिगाह में बाइक रेहड़ी पलटी; महिला सहित तीन साल के बच्चे की मौत, पांच घायल
ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीरनिगाह क्षेत्र में शनिवार सुबह तीन पहिया मॉडिफाइड बाइक रेहड़ी पलटने से पंजाब के कपूरथला निवासी एक बुजुर्ग महिला और तीन साल के बच्चे की मौत हो गई।
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हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीरनिगाह क्षेत्र में शनिवार सुबह तीन पहिया मॉडिफाइड बाइक रेहड़ी पलटने से पंजाब के कपूरथला निवासी एक बुजुर्ग महिला और तीन साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे में पांच अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार कपूरथला से करीब आठ लोग मॉडिफाइड बाइक रेहड़ी पर सवार होकर पीरनिगाह आए थे। धार्मिक स्थल पर माथा टेकने के बाद वापस लौटते समय रास्ते में एक तीखे मोड़ पर बाइक रेहड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे के दौरान वाहन में सवार लोग इसकी चपेट में आ गए। दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला और तीन साल के बच्चे ने माैके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घायलों की स्थिति और मृतकों की पहचान के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ बताया कि मामले के जांच के लिए सदर पुलिस की टीम मौके पर गई है। इसके साथ घायलों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।