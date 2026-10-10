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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Una: Kin outraged again over deaths of mother and newborn; staged a road blockade at Lalbatti Chowk

ऊना: जच्चा-बच्चा की मौत पर फिर भड़के परिजन, लालबत्ती चौक किया जाम, महिला डॉक्टर को निलंबित करने की मांग

Sat, 10 Oct 2026 05:01 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना।
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 05:01 PM IST
सार

 क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रसव के दौरान महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत के मामले में परिजनों का गुस्सा शनिवार को दोबारा फूट पड़ा।

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Una: Kin outraged again over deaths of mother and newborn; staged a road blockade at Lalbatti Chowk
ऊना में प्रदर्शन। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रसव के दौरान महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत के मामले में परिजनों का गुस्सा शनिवार को दोबारा फूट पड़ा। टांडा मेडिकल कॉलेज से महिला का शव ऊना के लालबत्ती चौक पहुंचते ही परिजनों ने बीच सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे ऊना-हमीरपुर मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। परिजन संबंधित महिला चिकित्सक को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रदर्शनकारियों को शांत करने के प्रयास जारी रहे। प्रदर्शन के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। खबर लिखे जाने तक परिजनों का प्रदर्शन जारी था।

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शुक्रवार को अस्पताल में किया था हंगामा 
इससे पहले शुक्रवार को हुई घटना के बाद परिजनों ने महिला चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया था। परिजनों के आरोपों के आधार पर महिला चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। शुक्रवार को सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ परिजनों का हंगामा शाम करीब 04:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की थी। शनिवार को शव ऊना पहुंचने के बाद मामला एक बार फिर गरमा गया और परिजनों ने सड़क पर उतरकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।

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