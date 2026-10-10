हिमाचल: पानी के टैंक में गिरा भालू का शावक, वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया, देखें वीडियो

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी उपमंडल की किहार क्षेत्र के घुडेई गांव में शुक्रवार सुबह भालू का एक शावक पानी के टैंक में गिर गया। वहीं टैंक में भालू को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के बीओ लेखराज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

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टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर शावक को टैंक से सुरक्षित बाहर निकाला। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि क्षेत्र में भालुओं की आवाजाही के चलते ग्रामीणों को अक्सर सतर्क रहना पड़ता है। वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए भालू को बाहर निकालकर राहत कार्य पूरा किया। टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर शावक को टैंक से सुरक्षित बाहर निकाला। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि क्षेत्र में भालुओं की आवाजाही के चलते ग्रामीणों को अक्सर सतर्क रहना पड़ता है। वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए भालू को बाहर निकालकर राहत कार्य पूरा किया।