फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Himachal: Bear cub falls into water tank; Forest Department rescues it safely – watch video.

हिमाचल: पानी के टैंक में गिरा भालू का शावक, वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया, देखें वीडियो

Sat, 10 Oct 2026 02:41 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 02:41 PM IST
सार

 चंबा जिले के सलूणी उपमंडल की किहार क्षेत्र के घुडेई गांव में शुक्रवार सुबह भालू का एक शावक पानी के टैंक में  गिर गया।  वहीं टैंक में भालू को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। 

विज्ञापन
Himachal: Bear cub falls into water tank; Forest Department rescues it safely – watch video.
पानी के टैंक में गिरा भालू का शावक - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी उपमंडल की किहार क्षेत्र के घुडेई गांव में शुक्रवार सुबह भालू का एक शावक पानी के टैंक में  गिर गया। वहीं टैंक में भालू को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के बीओ लेखराज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

विज्ञापन



टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर शावक को टैंक से सुरक्षित बाहर निकाला। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि क्षेत्र में भालुओं की आवाजाही के चलते ग्रामीणों को अक्सर सतर्क रहना पड़ता है। वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए भालू को बाहर निकालकर राहत कार्य पूरा किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed