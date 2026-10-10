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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   CM Sukhvinder Sukhu returns to Shimla; says Congress to hold national protest in Delhi on October 12.

सीएम सुक्खू का बयान: बोले-12 अक्तूबर को दिल्ली में होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदर्शन, मंत्री-विधायक और नेता

Sat, 10 Oct 2026 12:35 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 12:35 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 12 अक्तूबर को दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सहित हिमाचल से कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता शामिल होंगे। 
 

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CM Sukhvinder Sukhu returns to Shimla; says Congress to hold national protest in Delhi on October 12.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार को दिल्ली से शिमला लाैटे। इस दाैरान उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 12 अक्तूबर को दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सहित हिमाचल से कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

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  शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान संघ ने अपनी मांगें रखीं।
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