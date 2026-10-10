सीएम सुक्खू का बयान: बोले-12 अक्तूबर को दिल्ली में होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदर्शन, मंत्री-विधायक और नेता
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 12 अक्तूबर को दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सहित हिमाचल से कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार को दिल्ली से शिमला लाैटे। इस दाैरान उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 12 अक्तूबर को दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सहित हिमाचल से कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता शामिल होंगे।
शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान संघ ने अपनी मांगें रखीं।