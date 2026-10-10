16 अक्तूबर तक खराब रहेगा माैसम

माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 और 14 अक्तूबर को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी की संभावना है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने का अलर्ट है। सप्ताह के बाकी दिनों में राज्य में कुछ अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के कुछ भागों में 16 अक्तूबर तक माैसम खराब रहेगा। वहीं अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद, अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।उसके बाद के 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।