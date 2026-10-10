हिमाचल माैसम: प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह बरसेंगे बादल, चोटियों पर बर्फबारी के आसार, दो दिन अंधड़ का भी अ
प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश का दाैर जारी रहने का पूर्वानुमान है। दो दिन कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
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हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश का दाैर जारी रहने का पूर्वानुमान है। दो दिन कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटों के दाैरान सराहन में 10.5, शिमला 0.9, घाघस 0.6 व शिमला एडब्ल्यूएस में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं।
कहां कितना न्यूनतम तापमान
शिमला में न्यूनतम तापमान 12.5, सुंदरनगर 15.9, भुंतर 12.9, कल्पा 6.8, ऊना 19.0, नाहन 16.4, केलांग 4.1, पालमपुर 13.5, सोलन 13.2, मनाली 9.4, कांगड़ा 17.0, मंडी 16.8, कुफरी 7.8, कुकुमसेरी 1.9, भरमाैर 16.0, सेऊबाग 11.5, देहरागोपीपुर 19.0, ताबो 5.2, नेरी 19.2 व बजाैरा में 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
16 अक्तूबर तक खराब रहेगा माैसम
माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 और 14 अक्तूबर को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी की संभावना है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने का अलर्ट है। सप्ताह के बाकी दिनों में राज्य में कुछ अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के कुछ भागों में 16 अक्तूबर तक माैसम खराब रहेगा। वहीं अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद, अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।उसके बाद के 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।