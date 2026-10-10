कांगड़ा: ज्वालाजी में झंडा रस्म के साथ शुरू होंगे शारदीय नवरात्र, 51 क्विंटल फूलों से सजेगा मां का दरबार

51 क्विंटल फूलों से सज रहा मां का दरबार

नवरात्र के मद्देनजर मंदिर परिसर को 51 क्विंटल देशी-विदेशी और रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। पंजाब सहित बाहरी राज्यों से आए कारीगर दिन-रात मंदिर को फूलों और आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों से सजाने में जुटे हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को मां ज्वाला की ज्योतियों के लाइव दर्शन करवाने के लिए एलईडी की व्यवस्था भी की गई है। नवरात्र मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 250 पुलिस जवान और 75 होमगार्ड तैनात रहेंगे। पूरे शहर को सात सेक्टरों में बांटा गया है। मंदिर और शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे 80 सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा।