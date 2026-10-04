HP Big News: बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, पांवटा में तीन की मौत, बर्फीले तूफान में फंसे चरवाहों का रेस्क्यू

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हिमाचल में मौसम से लेकर सड़क हादसों, कर्मचारियों और खेल जगत तक रविवार को कई अहम खबरें सामने आईं। मौसम विभाग ने 5 से 10 अक्तूबर के बीच बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 6 से 8 अक्तूबर के दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं मंडी में महिला और चार साल के बच्चे के जहरीला पदार्थ निगलने का मामला सामने आया, दोनों की हालत गंभीर बताई गई है। पांवटा साहिब में पुराने यमुना पुल पर कार और ट्रेलर की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर, दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलने की उम्मीद से राहत की खबर सामने आई है। हिमाचल के लिए गौरव की बात यह रही कि मंडी की एनसीसी कैडेट काजल ने 18,370 फीट ऊंची परंगला चोटी पर तिरंगा फहराकर प्रदेश का नाम रोशन किया।