शिमला: वन्यजीव सप्ताह में रिज मैदान से दौड़ा जागरूकता का संदेश, हरीश जनारथा ने दिखाई मिनी मैराथन को हरी झंडी

वन्यजीव सप्ताह के तहत शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रविवार को जागरूकता और फिटनेस का अनोखा संगम देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग की ओर से आयोजित मिनी मैराथन में बच्चों और युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण बचाने का संदेश दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में शिमला शहरी के विधायक हरीश जनारथा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन के लिए रवाना किया। रिज मैदान से शुरू हुई इस दौड़ के माध्यम से लोगों को वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।मिनी मैराथन में 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। पुरुष और महिला वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को 10 हजार रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वालों को 7 हजार रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 5 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी गई। इसके साथ विजेताओं को प्रमाण-पत्र और ट्रॉफी भी प्रदान की गई।आयोजन में बच्चों और युवाओं की भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिभागियों ने दौड़ के जरिए न केवल अपनी फिटनेस का प्रदर्शन किया, बल्कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई।