हिमाचल: पांवटा साहिब के पुराने यमुना पुल पर भीषण हादसा, ट्राले से टकराई कार के उड़े परखच्चे; तीन लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के पुराने यमुना पुल पर देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए।

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जानकारी के अनुसार हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। कमरऊ खजियार निवासी अनिल चौहान अपनी गाड़ी से यमुना पुल से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पुल के बीच एक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कार को देखा। कार की पहचान एचपी 22ई-9005 के रूप में हुई, जिसे अनिल चौहान पहचानते थे। अनिल के अनुसार कार तरसेम नेगी की थी। दुर्घटना के बाद कार की ड्राइविंग सीट पर तरसेम नेगी, कंडक्टर सीट पर अमित और पिछली सीट पर सोनू सिवाच घायल अवस्था में पड़े थे।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सोनू सिवाच को एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए पांवटा साहिब अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण तरसेम नेगी और अमित वाहन में ही फंस गए थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार की अगली दोनों खिड़कियां खोलकर दोनों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।