हिमाचल मौसम: पांच से 10 अक्तूबर तक बारिश-बर्फबारी के आसार, छह से आठ के बीच कई इलाकों में गरज-चमक
हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के 4 अक्तूबर के बुलेटिन के अनुसार 5 और 10 अक्तूबर को अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि 6 से 9 अक्तूबर के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 6 से 8 अक्तूबर के दौरान कुछ जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अक्तूबर की शुरुआत के साथ मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने 4 अक्तूबर को जारी राज्य दैनिक मौसम बुलेटिन में 5 से 10 अक्तूबर तक मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 10 अक्तूबर को अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 6 से 9 अक्तूबर के बीच राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।
आने वाले दिनों में सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि कुछ इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं की स्थिति भी बन सकती है। विभाग के जिला-वार पूर्वानुमान के मुताबिक बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कुछ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर 6 अक्तूबर से मौसम की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बाद के दिनों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के जिला-वार पूर्वानुमान में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी दर्ज की गई है। 6 से 8 अक्तूबर के दौरान ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अधिक सक्रिय रहने के संकेत हैं।
मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने का अनुमान है। फिलहाल प्रदेश में तापमान कई स्थानों पर सामान्य से ऊपर चल रहा है। बुलेटिन के मुताबिक आज सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी और ताबो में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग ने आंधी, बिजली और तेज हवाओं के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने, बिजली के उपकरणों के प्लग निकालने और पानी वाली जगहों से दूर रहने को कहा गया है। घर से बाहर की गतिविधियां कम करने और मौसम संबंधी अपडेट लेते रहने की सलाह भी दी गई है। कुल मिलाकर, 5 अक्तूबर से हिमाचल में मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है और 6 से 9 अक्तूबर के बीच बारिश तथा ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पर्यटकों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा करने वालों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.