हिमाचल: जहां सांस लेना भी चुनौती, वहां मंडी की काजल ने फहराया तिरंगा; 18,370 फीट पर पहुंची एनसीसी कैडेट

हिमाचल प्रदेश के मंडी की एनसीसी एयर विंग कैडेट काजल ने ऊंचे हिमालय में अदम्य साहस का परिचय देते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की इस कैडेट ने 18,370 फीट ऊंची परंगला चोटी पर पहुंचकर तिरंगा और एनसीसी ध्वज फहराया। काजल अखिल भारतीय अपराजिता-परंगला ट्रेक-2026 के लिए हिमाचल प्रदेश से चयनित होने वाली इकलौती कैडेट थीं। इस उपलब्धि के बाद मंडी पहुंचने पर महाविद्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया।

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250 किलोमीटर का चुनौतीपूर्ण ट्रेक

अपराजिता-परंगला ट्रेक अभियान 18 अगस्त से 25 सितंबर तक चला। इसमें देशभर से चयनित महिला एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया और करीब 250 किलोमीटर का उच्च हिमालयी ट्रेक पूरा किया। अभियान का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, कुल्लू के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर कुणाल शर्मा ने किया, जबकि महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोनम पांडेय टीम लीडर रहीं। इस अभियान में कैडेट्स को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बर्फीले और पथरीले रास्तों के साथ-साथ माइनस तापमान और बदलते मौसम ने चुनौती को और कठिन बनाया।



अपराजिता-परंगला ट्रेक अभियान 18 अगस्त से 25 सितंबर तक चला। इसमें देशभर से चयनित महिला एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया और करीब 250 किलोमीटर का उच्च हिमालयी ट्रेक पूरा किया। अभियान का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश एयर स्क्वाड्रन एनसीसी, कुल्लू के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर कुणाल शर्मा ने किया, जबकि महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोनम पांडेय टीम लीडर रहीं। इस अभियान में कैडेट्स को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बर्फीले और पथरीले रास्तों के साथ-साथ माइनस तापमान और बदलते मौसम ने चुनौती को और कठिन बनाया।

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17 सितंबर को परंगला चोटी पर पहुंचा दल

अभियान के दौरान 17 सितंबर को बोंग्रोजन से आगे बढ़ते हुए दल ने 18,370 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर स्थित परंगला चोटी को हासिल किया। यहां पहुंचकर काजल समेत दल के सदस्यों ने तिरंगा और एनसीसी ध्वज फहराया। यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि बेहद कम ऑक्सीजन और कठिन मौसम के बीच कैडेट्स ने इस चुनौतीपूर्ण अभियान को पूरा किया।



अभियान के दौरान 17 सितंबर को बोंग्रोजन से आगे बढ़ते हुए दल ने 18,370 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर स्थित परंगला चोटी को हासिल किया। यहां पहुंचकर काजल समेत दल के सदस्यों ने तिरंगा और एनसीसी ध्वज फहराया। यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि बेहद कम ऑक्सीजन और कठिन मौसम के बीच कैडेट्स ने इस चुनौतीपूर्ण अभियान को पूरा किया।

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