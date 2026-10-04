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हिमाचल: मंडी में महिला ने चार साल के बच्चे समेत निगला जहरीला पदार्थ, दोनों की हालत गंभीर; जानें पूरा मामला

Sun, 04 Oct 2026 01:35 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, जोगिंद्ररनगर (मंडी)
संवाद न्यूज एजेंसी, जोगिंद्ररनगर (मंडी) Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 04 Oct 2026 01:35 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के घटासनी-बरोट क्षेत्र में रविवार को एक महिला और उसके चार वर्षीय बच्चे द्वारा कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगलने का मामला सामने आया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। महिला ने यह कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने दोनों की हालत गंभीर होने और जांच जारी रहने की पुष्टि की है।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के घटासनी-बरोट क्षेत्र में रविवार को एक महिला और उसके चार वर्षीय बच्चे से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला ने अपने बच्चे के साथ कथित तौर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और आसपास के लोगों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। 108 एंबुलेंस के माध्यम से महिला और बच्चे को नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

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अचानक बिगड़ी दोनों की तबीयत
बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाने के बाद महिला और बच्चे की हालत खराब हो गई थी। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल बन गया। परिजनों की ओर से दोनों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। चार साल के बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण परिजन काफी चिंतित हैं। चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का उपचार जारी है।
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महिला ने क्यों उठाया यह कदम?
फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। महिला ने अपने बच्चे के साथ कथित तौर पर जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में निगला, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जहरीला पदार्थ कौन सा था और महिला तथा बच्चे तक वह कैसे पहुंचा। साथ ही घटना से पहले की परिस्थितियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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एसपी मंडी ने क्या कहा?
मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि महिला और बच्चे की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और मामले से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।

अभी जांच के दायरे में पूरा मामला
इस घटना में सबसे अहम बात महिला और बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति है। दोनों को उपचार के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। पुलिस घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है। महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे कोई पारिवारिक या अन्य वजह थी या नहीं, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।
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