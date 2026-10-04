हिमाचल: मंडी में महिला ने चार साल के बच्चे समेत निगला जहरीला पदार्थ, दोनों की हालत गंभीर; जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के घटासनी-बरोट क्षेत्र में रविवार को एक महिला और उसके चार वर्षीय बच्चे से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला ने अपने बच्चे के साथ कथित तौर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और आसपास के लोगों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। 108 एंबुलेंस के माध्यम से महिला और बच्चे को नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

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अचानक बिगड़ी दोनों की तबीयत

बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाने के बाद महिला और बच्चे की हालत खराब हो गई थी। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल बन गया। परिजनों की ओर से दोनों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। चार साल के बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण परिजन काफी चिंतित हैं। चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का उपचार जारी है। विज्ञापन



महिला ने क्यों उठाया यह कदम?

फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। महिला ने अपने बच्चे के साथ कथित तौर पर जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में निगला, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जहरीला पदार्थ कौन सा था और महिला तथा बच्चे तक वह कैसे पहुंचा। साथ ही घटना से पहले की परिस्थितियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाने के बाद महिला और बच्चे की हालत खराब हो गई थी। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल बन गया। परिजनों की ओर से दोनों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। चार साल के बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण परिजन काफी चिंतित हैं। चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का उपचार जारी है।फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। महिला ने अपने बच्चे के साथ कथित तौर पर जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में निगला, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जहरीला पदार्थ कौन सा था और महिला तथा बच्चे तक वह कैसे पहुंचा। साथ ही घटना से पहले की परिस्थितियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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