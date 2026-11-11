HP Big News: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का आगाज, इलेक्ट्रिक बस से कुचलकर युवक की मौत; बीयर की 200 पेटियां बरामद

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हिमाचल प्रदेश में बुधवार को मेले, शिक्षा, पर्यटन और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आईं। रामपुर में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया, जबकि घुमारवीं में एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आने से 34 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग के 675 अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी और शिमला में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिली।