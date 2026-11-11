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हिमाचल: दिवाली पर मुख्यमंत्री सुक्खू की शिक्षकों को बड़ी सौगात, 675 अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी

Wed, 11 Nov 2026 11:23 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Wed, 11 Nov 2026 11:23 AM IST
सार

दिवाली पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग के 675 अधिकारियों को पदोन्नति की सौगात दी है। इनमें 52 हेडमास्टरों को प्रिंसिपल और 623 टीजीटी व लेक्चरर्स को हेडमास्टर पद पर प्रमोशन देने की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को पदोन्नत अधिकारियों को जल्द नई जिम्मेदारियां सौंपने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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दिवाली के मौके पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के सैकड़ों अधिकारियों और शिक्षकों को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने विभाग में 675 अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले के तहत 52 हेडमास्टरों को प्रिंसिपल और 623 टीजीटी व लेक्चरर्स को हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति का लाभ बिना किसी देरी के दिया जाए और सभी पदोन्नत अधिकारी जल्द अपने नए पदों पर कार्यभार संभालें।

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जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से पदोन्नति से संबंधित फाइल तत्काल मंगवाई थी। विभाग की ओर से फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचाई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पर तुरंत निर्णय लेते हुए पदोन्नति को मंजूरी दे दी। इस फैसले से शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों और शिक्षकों को राहत मिली है।
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52 हेडमास्टर बनेंगे प्रिंसिपल
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग के 52 हेडमास्टरों को प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा 623 टीजीटी और लेक्चरर्स को हेडमास्टर बनाया जाएगा। इस तरह कुल 675 अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पदोन्नत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपने में किसी तरह की देरी न की जाए। इससे स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े नेतृत्व और प्रशासनिक पदों को भरने में मदद मिलेगी।

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स्कूलों में मुखिया के पद खाली रहने से पढ़ाई होती है प्रभावित
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का मानना है कि स्कूलों में प्रिंसिपल और हेडमास्टर जैसे महत्वपूर्ण पद खाली रहने से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। स्कूलों में मुखिया की उपलब्धता जरूरी है, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ संस्थान का रोजमर्रा का कामकाज भी सुचारू रूप से चल सके। स्कूलों में नेतृत्व की कमी होने से शिक्षकों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा, प्रशासनिक फैसले और विद्यार्थियों की पढ़ाई से जुड़े कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पदोन्नत अधिकारियों को जल्द नई जिम्मेदारियां सौंपने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में फैसला
सरकार के इस फैसले को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक मजबूती लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रिंसिपल और हेडमास्टर के पदों पर पदोन्नतियां होने से स्कूलों में नेतृत्व व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं, दिवाली के अवसर पर मिली इस सौगात से शिक्षा विभाग के 675 अधिकारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है।
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