हिमाचल: पंडोह में बीयर की 200 पेटियां बरामद, पंजाब में बिक्री के लिए बनी खेप बिना परमिट ले जा रहा था वाहन

पंडोह पुलिस ने अवैध रूप से बीयर की खेप ले जा रहे एक महिंद्रा वाहन को पकड़कर 200 पेटियां बरामद की हैं। यह कार्रवाई 7 मील के पास तड़के करीब तीन बजे नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान की गई। बरामद बीयर की पेटियों पर ‘For Sale in Punjab’ का मार्का लगा हुआ था। पुलिस के अनुसार, वाहन चालक बीयर के परिवहन से संबंधित कोई वैध परमिट या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।

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जानकारी के अनुसार, 11 तारीख को सुबह करीब तीन बजे पंडोह पुलिस की टीम 7 मील के पास गश्त और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक महिंद्रा ऑटो को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर वाहन में बीयर की 200 पेटियां लदी हुई मिलीं। पुलिस टीम ने चालक से बीयर ले जाने के लिए जरूरी परमिट और दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद पुलिस ने नियमों के तहत बीयर की पेटियों और महिंद्रा वाहन को कब्जे में ले लिया।पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बीयर की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। साथ ही सप्लाई से जुड़े लोगों और हिमाचल में इस खेप को लाने के उद्देश्य की भी जांच की जा रही है।मामले की पुष्टि करते हुए मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि 7 मील के पास चेकिंग के दौरान महिंद्रा वाहन से बीयर की 200 पेटियां बरामद की गई हैं। चालक के पास बीयर ले जाने का वैध परमिट नहीं था। पुलिस ने बीयर और वाहन को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।