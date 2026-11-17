हिमाचल प्रदेश के मेडिकल डिवाइस पार्क में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए कुल कीमत का 40 फीसदी भुगतान प्लॉट आवंटन से पहले करना होगा। शेष 60 फीसदी राशि दो किस्तों में छह-छह महीने के अंतराल पर जमा करवानी होगी। विधानसभा में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि मेडिकल डिवाइस पार्क की एक इंच जमीन भी नहीं बेची गई है। जमीन का आवंटन तय नियमों और 100 फीसदी कीमत के आधार पर होगा। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर मेडिकल डिवाइस पार्क की जमीन बेचने और प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने चार साल में नया उद्योग न आने और बल्क ड्रग पार्क के टेंडर में देरी का मुद्दा उठाया। जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क में एक रुपये प्रति वर्ग मीटर लीज और तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली देने की योजना बना रही थी, जिससे प्रदेश को करीब 250 करोड़ रुपये का नुकसान होता।

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