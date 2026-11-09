जालंधर में पटाखे ने ली जान: चिंगारी से मकान में लगी आग, बाहर नहीं निकल पाया पैरालाइज्ड बुजुर्ग; जिंदा जला

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जानकारी के मुताबिक, घटना निजातम नगर की गली नंबर-6 की है। दिवाली की रात इलाके में पटाखे चलाए जा रहे थे। इसी दौरान एक जलता हुआ पटाखा मकान की दूसरी मंजिल पर जा गिरा। आशंका जताई जा रही है कि पटाखे से निकली चिंगारी के कारण कमरे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे के समय परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर थे, जबकि 65 वर्षीय बुजुर्ग कमरे में मौजूद थे।पैरालाइज्ड होने के कारण वह आग लगने पर खुद को बचाकर बाहर नहीं निकल सके और आग की लपटों में घिर गए। इस दौरान घर में मौजूद पालतू कुत्ता भी आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक बुजुर्ग की जान जा चुकी थी और कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया।