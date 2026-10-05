Chd-Pb Big News: चंडीगढ़ में बम धमकियों से हड़कंप, सीएम मान के ओएसडी पर भ्रष्टाचार के आरोप

अवैध संबंधों के चलते पूर्व सरपंच की हत्या

बठिंडा में रविवार शाम को गांव जस्सी पो वाली चौक पर बने शराब ठेके के सामने पूर्व सरपंच जगतार सिंह की निर्मम हत्या हुई थी। अब इस मामले में सोमवार को बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार, पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक पूर्व सरपंच जगतार सिंह के गांव के ही रहने वाले गुरादित्ता सिंह की पत्नी के साथ अवैध सबंध थे। इस बारे में गुरादित्ता सिंह को भी संदेह था। पुलिस से जुड़े सूत्र बताते है कि इसी रंजिश के कारण गुरादित्ता सिंह जगतार सिंह से खुन्नस रखता था जिसके बाद उसने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। पढ़ें पूरी खबर