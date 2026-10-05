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चंडीगढ़ के स्कूल को धमकी: बम धमाके की सूचना के बाद माैके पर पहुंची पुलिस, तलाशी अभियान शुरू

Mon, 05 Oct 2026 11:17 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 11:17 AM IST
सार

चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित अजीत करम सिंह इंटरनेशनल स्कूल में बम धमाके की धमकी के बाद हड़कंप मच गया।

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Bomb threat at Chandigarh school police reach scene
माैके पर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित अजीत करम सिंह इंटरनेशनल स्कूल में बम धमाके की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद माैके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। बम स्कवाड और दमकल विभाग के कर्मचारी भी माैके पर माैजूद हैं।
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