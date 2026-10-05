फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   MP Charanjit Channi Morinda unjustified electricity bills all update

सांसद चरणजीत चन्नी का बड़ा एलान: नाजायज बिजली बिलों का भुगतान न करें लोग, कांग्रेस सरकार बनते ही होंगे माफ

Mon, 05 Oct 2026 03:13 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोरिंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, मोरिंडा Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 03:13 PM IST
सार

चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अभियान को जोरदार तरीके से चलाने के लिए उन्होंने पार्टी को दिवाली के बाद साइकिल यात्राएं निकालने का सुझाव दिया है। विचार-विमर्श के बाद श्री चमकौर साहिब से तलवंडी साबो और श्री अमृतसर साहिब तक साइकिल यात्राएं निकाली जाएंगी।

विज्ञापन
MP Charanjit Channi Morinda unjustified electricity bills all update
चरणजीत चन्नी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जिन लोगों के नाजायज बिजली बिल आ रहे हैं, वे फिलहाल इन बिलों का भुगतान न करें। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसे बिल पहले की तरह माफ कर दिए जाएंगे। चन्नी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी मुफ्त योजनाओं के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से लोगों को अधिक बिजली के बिल भेज रही है।
विज्ञापन


दिवाली के बाद निकाली जाएगी ‘पगड़ी संभाल यात्रा’
चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अभियान को जोरदार तरीके से चलाने के लिए उन्होंने पार्टी को दिवाली के बाद साइकिल यात्राएं निकालने का सुझाव दिया है। विचार-विमर्श के बाद श्री चमकौर साहिब से तलवंडी साबो और श्री अमृतसर साहिब तक साइकिल यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं का नाम ‘पगड़ी संभाल यात्रा’ रखा जाएगा और इसका मुख्य थीम ‘जवानी बचाओ, नशे छुड़ाओ’ होगा।
विज्ञापन




उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान नशे, कानून-व्यवस्था की स्थिति और गैंगस्टरवाद जैसे मुद्दों को लोगों के बीच उठाया जाएगा। इस साइकिल यात्रा में हर समय करीब 2,000 लोग शामिल होंगे। चन्नी ने कहा कि युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना तथा नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना भी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


‘आप’ के विधायक ही बताएंगे पार्टी के अंदर के हालात : चन्नी
विधायक सतवीर सिंह मैसरखाना द्वारा शिक्षा क्रांति को लेकर उठाए गए सवालों पर चन्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आधे से अधिक विधायक आने वाले दिनों में खुद बताएंगे कि पार्टी के अंदर क्या हालात हैं। उन्होंने कहा कि आप के विधायक ही बताएंगे कि केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब को किस तरह लूटा है।

चन्नी ने आरोप लगाया कि पंजाब में लूटपाट और हत्याओं की घटनाएं बढ़ गई हैं तथा आए दिन लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। उन्होंने इसके लिए आम आदमी पार्टी पर गैंगस्टरों को संरक्षण देने और उन्हें पार्टी में शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोजाना नशे के कारण युवा अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।


11 से 14 अक्टूबर तक चमकौर साहिब में आंखों का कैंप
मोरिंडा में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए चन्नी ने श्री चमकौर साहिब में आंखों का मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मरीज को घर से लाकर आंखों का मुफ्त इलाज करवाने के बाद उसे वापस घर तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होगी।

उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए लंगर सहित हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह शिविर 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर को लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed