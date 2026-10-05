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बठिंडा पूर्व सरपंच हत्याकांड में खुलासा: आरोपी को पत्नी से अवैध संबंध में हुई हत्या, सामने आई रंजिश की कड़ी

Mon, 05 Oct 2026 10:52 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 10:52 AM IST
सार

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक पूर्व सरपंच जगतार सिंह के गांव के ही रहने वाले गुरादित्ता सिंह की पत्नी के साथ अवैध सबंध थे। इस बारे में गुरादित्ता सिंह को भी संदेह था।

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Bathinda ex-Sarpanch murder case Killing linked to illicit affair with victim wife
बठिंडा में पूर्व सरपंच की हत्या - फोटो : File

विस्तार
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बठिंडा में रविवार शाम को गांव जस्सी पो वाली चौक पर बने शराब ठेके के सामने पूर्व सरपंच जगतार सिंह की निर्मम हत्या हुई थी। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 
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सूत्रों के अनुसार, पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक पूर्व सरपंच जगतार सिंह के गांव के ही रहने वाले गुरादित्ता सिंह की पत्नी के साथ अवैध सबंध थे। इस बारे में गुरादित्ता सिंह को भी संदेह था। पुलिस से जुड़े सूत्र बताते है कि इसी रंजिश के कारण गुरादित्ता सिंह जगतार सिंह से खुन्नस रखता था।
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रविवार को जब जगतार गांव जस्सी पो वाली चौक पर बने शराब ठेके पर शराब लेने पहुंचा तो इस बारे में गुरादित्ता सिंह को भनक लग गई थी। वह कुल्हाड़ी लेकर पूर्व सरपंच के पीछे ठेके पर आ गया। जब जगतार ठेके पर खरीदारी में व्यस्त थे, तभी पीछे से हमलावर वहां पहुंचा। आरोपी ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के पूर्व सरपंच की गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से लगातार दो जोरदार वार किए। हमला इतना भयानक था कि वार से उनका धड़ अलग हो गया और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
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