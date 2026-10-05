बठिंडा पूर्व सरपंच हत्याकांड में खुलासा: आरोपी को पत्नी से अवैध संबंध में हुई हत्या, सामने आई रंजिश की कड़ी

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सूत्रों के अनुसार, पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक पूर्व सरपंच जगतार सिंह के गांव के ही रहने वाले गुरादित्ता सिंह की पत्नी के साथ अवैध सबंध थे। इस बारे में गुरादित्ता सिंह को भी संदेह था। पुलिस से जुड़े सूत्र बताते है कि इसी रंजिश के कारण गुरादित्ता सिंह जगतार सिंह से खुन्नस रखता था।रविवार को जब जगतार गांव जस्सी पो वाली चौक पर बने शराब ठेके पर शराब लेने पहुंचा तो इस बारे में गुरादित्ता सिंह को भनक लग गई थी। वह कुल्हाड़ी लेकर पूर्व सरपंच के पीछे ठेके पर आ गया। जब जगतार ठेके पर खरीदारी में व्यस्त थे, तभी पीछे से हमलावर वहां पहुंचा। आरोपी ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के पूर्व सरपंच की गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से लगातार दो जोरदार वार किए। हमला इतना भयानक था कि वार से उनका धड़ अलग हो गया और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।