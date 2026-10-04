मैड संधू हत्याकांड : गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के बाद अब इसने ली हत्या की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल

ऑडियो में कहा जा रहा है कि कुछ अन्य लोग भी हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा कर रहे हैं। उन्हें चुनौती देते हुए कहा गया कि वे सामने आएं और उनसे ग्राउंड लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। हालांकि, लक्की जोहल के नाम से वायरल ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और पुलिस की ओर से भी अभी इसे प्रमाणित नहीं किया गया है। इसी तरह गोल्डी ढिल्लों के नाम से सामने आई पोस्ट को भी पुलिस जांच का हिस्सा बताया गया है।मैड संधू ने हत्या से करीब एक घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। पोस्ट में उन्होंने ‘मेनू माही मिलवा दे’ लिखा था। इसके बाद शाम करीब छह बजे लोहारका रोड पर कार वॉश सेंटर के पास दो बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।



पुलिस के अनुसार मौके से गोलियों के खोल मिले हैं और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी समेत अन्य सुराग खंगाले जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने मामले में ठोस सुराग मिलने और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है।



पुराने विवाद की भी जांच

मैड संधू की सोशल मीडिया गतिविधियों, कपड़ों और पुराने वीडियो को लेकर कुछ समय पहले एक निहंग समूह ने आपत्ति जताई थी। इस विवाद के बाद संधू ने अपने पुराने कंटेंट को लेकर सफाई भी दी थी। पुलिस हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए इस विवाद समेत कई पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी इस विवाद को हत्या से जोड़कर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।



सांसद औजला ने बताया कानून की हत्या

वहीं, सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि यह मैड संधू की नहीं बल्कि कानून की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मैड संधू को धमकियां मिल रही थीं। इस संबंधी उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जिक्र किया था लेकिन सरकार और पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, अगर समय रहते कार्रवाई होती तो मैड संधू की जान बच सकती थी।