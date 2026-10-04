फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon

चंडीगढ़: सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन का भव्य आयोजन, 1000 से अधिक धावकों ने लिया भाग

Sun, 04 Oct 2026 10:07 AM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 04 Oct 2026 10:07 AM IST
सार

इस दौड़ में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जिसमें वायु सेना के जवानों, उनके परिवारों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और ट्राईसिटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए धावकों ने भाग लिया।

विज्ञापन
Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon
मैराथन में भाग लेते धावक - फोटो : अजय वर्मा, अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चंडीगढ़ में रविवार को भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित 'सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026' का भव्य आयोजन हुआ। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वायु सेना के इकलौते परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति और सम्मान में इस मेगा मैराथन का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

 

Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon
अपने बच्चे को उठाकर दौड़ता हुआ धावक - फोटो : अजय वर्मा, अमर उजाला

इस दौड़ में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया जिसमें वायु सेना के जवानों, उनके परिवारों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और ट्राईसिटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए धावकों ने भाग लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon
फ्लाइंग ऑफिसर सेखों की याद में मैराथन का आयोजन - फोटो : अजय वर्मा, अमर उजाला
शुरुआत और रूट
यह ऐतिहासिक दौड़ चंडीगढ़ के सेक्टर-1 स्थित चंडीगढ़ क्लब के सामने ग्राउंड से शुरू हुई। सुबह धावकों का उत्साह चरम पर था। धावकों की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 4:30 बजे से 11 बजे तक सुखना लेक, मटका चौक और पीजीआई रूट के आसपास विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया था।
विज्ञापन

Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon
प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ लिया भाग - फोटो : अजय वर्मा, अमर उजाला
दौड़ की विभिन्न श्रेणियां मैराथन को अलग-अलग आयु वर्ग और क्षमता के अनुसार कई श्रेणियों में आयोजित किया गया था। इसमें 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर ओपन रन, 5 किलोमीटर फिटनेस रन, 3 किलोमीटर फन रन और विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए 2 किलोमीटर की विशेष दौड़ शामिल रही।
 

Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon
तिरंगा झंडा हाथ में लेकर दौड़ता धावक - फोटो : अजय वर्मा, अमर उजाला
भव्य आकर्षण
धावकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए वायु सेना के विशेष बैंड प्रदर्शन के साथ-साथ प्रसिद्ध कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं। सभी विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon
प्रतियोगिता में भाग लेते धावक - फोटो : अजय वर्मा, अमर उजाला
इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाना, देश के वास्तविक नायकों को याद करना और समाज में 'फिट इंडिया' अभियान के तहत एक स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देना है।

Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon
महिलाओं ने भी मैराथन में बढ़-चढ़ कर लिया भाग - फोटो : अजय वर्मा, अमर उजाला
बता दें कि फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945, गांव इसेवाल, लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 दिसंबर को श्रीनगर एयरबेस की रक्षा करते हुए अकेले छह पाकिस्तानी F-86 सैबर जेट्स का सामना किया था।
 

Grand event of the Sekhon Indian Air Force Marathon
धावकों में दौड़ को लेकर उत्साह - फोटो : अजय वर्मा, अमर उजाला
उन्होंने अपने फोलैंड नैट विमान से एक दुश्मन विमान को मार गिराया और दूसरे को क्षतिग्रस्त किया, लेकिन अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। वे भारतीय वायु सेना के इतिहास में परमवीर चक्र से सम्मानित एकमात्र अधिकारी हैं। उन्हीं की याद में चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन हुआ। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed