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हॉकी स्टार मनप्रीत के घर जश्न: गोल्ड जीतते ही बंटी मिठाई, बेटी बोली- पापा जापान से मेरे लिए खिलौना लाना

Sun, 04 Oct 2026 01:08 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 04 Oct 2026 01:08 PM IST
सार

मनप्रीत की मां मनजीत कौर ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश को अपने इन जांबाज खिलाड़ियों पर गर्व है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है।

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Celebrations at hockey star Manpreet home in Jalandhar
हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह के परिवार के सदस्य - फोटो : संवाद

विस्तार
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एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन और गोल्ड मेडल जीतने के बाद जालंधर में हॉकी खिलाड़ी एवं पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह के घर खुशी का माहौल है। टीम इंडिया की जीत के साथ ही परिवार ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया और एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया। फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर एशियन गेम्स का खिताब बरकरार रखा। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4-3 से मात दी थी। 

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इस जीत के साथ भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई किया। जीत के बाद मनप्रीत ने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान जब उन्होंने अपनी नन्हीं बेटी से पूछा कि कैसी हो, तो बेटी ने मासूमियत से कहा- “पापा, जापान से आते हुए मेरे लिए खिलौने लेकर आना। मैं आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आऊंगी। बेटी की यह बात सुनकर परिवार में खुशी और भी बढ़ गई।
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मनप्रीत के पिता, मां और पत्नी ने उन्हें और पूरी भारतीय टीम को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। मनप्रीत भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और फिलहाल टीम में मिडफील्डर की भूमिका निभा रहे हैं।

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 मां मनजीत कौर बोलीं- पूरे देश को अपने जांबाज बेटों पर गर्व
मनप्रीत की मां मनजीत कौर ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश को अपने इन जांबाज खिलाड़ियों पर गर्व है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि टीम के ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से उनकी बड़ी इच्छा पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि परिवार का सपना था कि मनप्रीत अगला ओलंपिक भी खेलें। मैच से पहले उन्होंने मनप्रीत और पूरी टीम की जीत के लिए प्रार्थना की थी। अब उन्हें उम्मीद है कि ओलंपिक में भारतीय टीम कांस्य पदक का रंग बदलकर गोल्ड करेगी और देश का नाम रोशन करेगी।

पत्नी इली बोलीं- पांचवां ओलंपिक खेलने का सपना पूरा होने की खुशी
मनप्रीत की पत्नी इली ने कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना पूरे परिवार के लिए बेहद गर्व का पल है। उन्होंने बताया कि मैच से पहले मनप्रीत से बात हुई थी और उन्होंने उनसे नतीजे की चिंता किए बिना पूरी ताकत, लगन और जज्बे के साथ खेलने के लिए कहा था। इली ने कहा कि परिवार का सपना था कि मनप्रीत ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करें और अपने करियर का पांचवां ओलंपिक खेलें। इस सपने के पूरा होने पर पूरा परिवार बेहद खुश और उत्साहित है।
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