1 of 5 सुबह-ए-बनारस के 12वें स्थापना दिवस पर अष्टप्रहर संगीत साधना - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



अस्सी घाट पर सुबह-ए-बनारस के 12वें स्थापना दिवस पर सोमवार को अष्टप्रहर संगीत साधना शुरू हुई। इसके तहत 24 घंटे तक शास्त्रीय संगीत की अविरल धारा प्रवाहित हुई। पद्मभूषण पं. साजन मिश्र और आठ पद्मश्री कलाकारों समेत करीब 100 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा और सोमा घोष ने सुरों से श्रोताओं को मुग्ध किया। मंगलवार सुबह पं. साजन मिश्र व स्वरांश मिश्र की प्रस्तुति के साथ संगीत साधना का समापन होगा। इस दौरान पीएम का संदेश भी सुनाया गया।

Trending Videos

2 of 5 सुबह-ए-बनारस के 12वें स्थापना दिवस पर अष्टप्रहर संगीत साधना में अनूप जलोटा - फोटो : अमर उजाला

भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से अध्यात्म, संगीत और योग के समन्वय के रूप में 24 नवंबर 2014 को नए अस्सीघाट पर जिला प्रशासन की पहल से सुबह-ए-बनारस की शुरुआत हुई थी। आयोजन के 12 वर्ष पूरे होने पर सोमवार सुबह छह बजे मां गंगा की आरती और यज्ञ के बाद अष्टप्रहर संगीत साधना का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव और कलाकारों ने दीप प्रज्ज्वलित कर मंगल कलश पर पुष्प अर्पित किए।

3 of 5 सुबह-ए-बनारस के 12वें स्थापना दिवस पर अष्टप्रहर संगीत साधना में डॉ. सोमा घोष - फोटो : अमर उजाला

पद्मश्री अनूप जलोटा, डॉ. राजेश्वर आचार्य, प्रो. ऋत्विक सान्याल, डॉ. सोमा घोष और डॉ. मंगला कपूर समेत कोलकाता, गोवा, उज्जैन, ग्वालियर, मुंबई और दिल्ली के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। बनारस घराने के युवा कलाकार राहुल मिश्र और रोहित मिश्र ने राग अहीर भैरव से शुरुआत की। उन्होंने ‘अलबेला सजन आयो री’ और ‘उठहूं गोपाल’ की प्रस्तुति दी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 सुबह-ए-बनारस के 12वें स्थापना दिवस पर अष्टप्रहर संगीत साधना - फोटो : अमर उजाला

स्वागत सुबह-ए-बनारस के संस्थापक सचिव डॉ. रत्नेश वर्मा ने किया। उद्घाटन समारोह में पं. प्रमोद मिश्रा, डॉ. वीरेंद्र प्रताप सिंह, योग गुरु पं. विजय प्रकाश मिश्र, अभय श्रीवास्तव, अजय पांडेय, रमेश तिवारी, श्याम केसरी और प्रत्यूष सिंह आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

5 of 5 सुबह-ए-बनारस के 12वें स्थापना दिवस पर अष्टप्रहर संगीत साधना - फोटो : अमर उजाला