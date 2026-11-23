1 of 8 काशी गंगा महोत्सव में कथक पेश करतीं सुहानी चटर्जी। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



कार्तिक एकादशी से शुरू हुए चार दिवसीय काशी गंगा महोत्सव का सोमवार को भव्य समापन हो गया। महोत्सव के चौथे और अंतिम दिन शास्त्रीय संगीत, नृत्य, भजन और लोक गायन की ऐसी त्रिवेणी बही कि श्रोता देर रात तक सुर और ताल के सागर में गोते लगाते रहे। समापन संध्या पर कुल 12 कलाकारों और उनके दलों ने अपनी प्रस्तुतियों से काशी की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया।

Trending Videos

2 of 8 गंगा महोत्सव में डांस करती युवतियां। - फोटो : Amar Ujala

अंतिम शाम का मुख्य आकर्षण पद्मश्री पं. शिवनाथ मिश्र की 30 मिनट की विशेष ‘ताल वाद्य कचहरी’ रही। बनारस घराने के इस दिग्गज सितार वादक ने सितार, तबला और पखावज की अद्भुत जुगलबंदी पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने राग चारुकेशी के साथ रूपक ताल में निबद्ध बंदिश और तीनताल की मनमोहक प्रस्तुति से पूरे परिसर को झंकृत कर दिया।

3 of 8 गंगा महोत्सव में जुटे बनारसी। - फोटो : अमर उजाला

मंच पर दूसरी प्रमुख प्रस्तुति उज्जैन (मध्य प्रदेश) से आईं डॉ. खुशबू पांचाल और उनके आठ सदस्यीय दल की रही। उन्होंने शिव श्लोक के साथ अपने कथक नृत्य का शुभारंभ किया। मुंबई से आए सूफी-गजल और भजन गायक कुमार सत्यम ने अपनी मखमली आवाज से शाम को रूहानी बना दिया। उन्होंने अपनी मशहूर रचना ‘लोग राहों में कांटे बिछाते रहे’ और ‘सुकून चैन अपना लुटाते-लुटाते, कहां आ गए हम गम खाते-खाते’ से महफिल लूट ली।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 8 गंगा महोत्सव मेयर अशोक तिवारी। - फोटो : अमर उजाला

चौथे प्रमुख आकर्षण के रूप में बेंगलुरु से आईं स्वाति आत्मनाथन और उनके छह सदस्यीय समूह ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति दी। 45 मिनट की इस प्रस्तुति में उन्होंने बीएचयू संस्कृत विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. कमला पांडेय द्वारा रचित पुस्तक ‘रक्षत गंगाम’ से लिए गए ‘वाराणसी वर्णन’ को नृत्य के माध्यम से साकार किया।

विज्ञापन

5 of 8 गंगा महोत्सव का लुत्फ उठाते हुए। - फोटो : अमर उजाला